﻿老店手製餃子﻿ ﻿滿載三代親情﻿

南方人吃湯圓，北方人嚐餃子，均象徵一家團圓，一間看似平凡的粉麵老店，憑藉團結愛家理念，代代相傳手製食品竅門，家族三代穩守基業六十載，讓無數家庭品嚐美食和箇中溫暖。第二代掌舵人王寶綉笑說，老店屹立不倒，見證了家人齊心的力量，坦言「一切成功，皆因有愛！」



抵達荃灣老字號民豐粉麵行，發現客人搶購上海麵、水餃、湯圓、糯米糍等招牌食品，人稱蔣太的第二代掌舵人王寶綉，待人潮稍減之際，才將工作交予員工，細述店舖屹立六十四年背後親情。



四九年中共建國，大批國民黨部眾隨蔣介石退守台灣，不少內地人為逃避戰火來到香港，包括粉麵店創辦人蔣少平。蔣太說，祖籍江蘇的家翁，五十年代初與兄弟逃往香港，定居荃灣，生活困苦，為讓一家吃飽，在附近的木綿下村開粉麵店，賣自製上海麵及批發麵粉，「就算無生意，至少有麵條吃！」



第一代逃難來港 賣麵為生



今日猶存的老店，不少均經歷艱苦創業時期，民豐粉麵行也不例外，蔣太說家翁和家姑憑着拼勁搓粉切麵，以彈牙麵條穩守生意，養育兒女，及至七十年代生意日隆，掏出積蓄讓兒子前往台灣留學，不久令她成為蔣家一員。



蔣太笑說，她在台灣彰化出生，七三年到台北讀書，與蔣家大公子一見鍾情，當年她十八歲，已認定非君不嫁，「外表英俊，人品又好！」共墮愛河兩年，二人成為終身伴侶，跟隨丈夫來港生活，誕下四女兩男，胞妹也因其姻親關係，與小叔相戀，也赴港定居和產子，另一名妹妹也跟隨來港，令蔣家枝葉日益茂盛。



粉麵店是家族命脈，蔣太不辭勞苦幫忙，子女由家姑照顧，她為表答謝，不時在店內炮製對方喜愛的美食，包括以自製麵皮和新鮮豬肉等餡料包製的雲吞和餃子，沒料意外令店舖生意大增。



蔣太憶述，某天有顧客看見她包水餃，認為賣相佳，懇求購買，她沒法推辭，隨意收十元，售出三十隻餃子，「當時只賣上海麵，很擔心老爺責罵」，沒料客人其後盛讚美味，於是每天下午趁家翁不在店舖，悄悄包餃子出售，大受歡迎。



精緻水餃意外開拓客源



最終瞞不了家翁，蔣太說對方沒生氣，反而讚其手藝和生意頭腦，九十年代將店舖交她打理，此後增加手製食品種類如茶果、糯米糍等，令店舖生意日趨多元化。



重視親情的蔣太，對家人和員工寬容，對食品要求卻很嚴苛，她說為令家族事業繼續傳承，近日改善了運輸及製作程序，進一步加強食品新鮮度，不會添加任何防腐劑，如餃子皮等都即日製作即日賣，也不售賣隔夜食材，但願該店屹立百年，子孫齊心經營，家業豐盛。



