﻿賀建奎改造人類基因 ﻿﻿失敗實驗品可「處理掉」﻿

內地科學家賀建奎聲稱成功透過「基因編輯」技術改變胚胎，令一對剛出世的孖女能先天對愛滋病毒免疫。新一期《東周刊》從不同渠道追查，揭露賀建奎這項實驗背後隱藏不少極不負責任做法。專家警告，賀製造的變種人，免疫系統已被搞亂，其感染其他病毒及罹患癌症的風險極高。



上周二「人類基因編輯國際峰會」在香港大學開幕，深圳南方科技大學（下稱南科大）副教授賀建奎發表演講，宣稱成功利用「CRISPR︱Cas9」基因編輯技術，將CCR5基因經編輯的受精卵植入母體，令一對雙胞胎女嬰露露及娜娜於十一月在內地順利出世，成為全球首宗先天對愛滋病毒免疫嬰兒。



賀的瘋狂實驗，外間一致抨擊，國家衞生健康委員會要求依法調查，生物及醫學界人士亦極度憂慮。浸會大學生物系教授翁建霖說：「愛滋病毒主要經CCR5基因接上後令人體形成感染。是次基因編輯是將人體內一對CCR5基因敲除，封鎖愛滋病毒的入口，但封了該入口，亦有可能阻隔其他對身體有益的東西經CCR5基因進入人體，令身體出現很多無法預計的變化。」



他更警告：「人類經過基因編輯成為變種人，免疫系統已經被搞亂，淋巴可能會出現問題，日後即使患流感，都會好大件事，感染其他病毒及罹患癌症風險極高，最惡劣情況是隨時引發全身生癌。」



七夫婦簽下研究團免責同意書



翁建霖指，賀製造出來的雙胞女嬰，其實僅一人完全敲除CCR5基因，另一人其中一套染色體出現「脫靶」情況，但賀建奎卻繼續將之植入母體讓其出生，翁指責：「該女嬰仍有CCR5基因，日後依然有機會感染愛滋病毒，並因該基因的變異，又會增加患癌風險。」



據悉，賀建奎先以其創辦的「瀚海基因測試儀公司」名義募集一筆約兩億多元的資金，之後再以南科大副教授身份，聯絡內地愛滋病感染者互助組織「白樺林全國聯盟」負責人白樺，要求協助招募實驗對象。參與實驗者費用全免，還可獲二十八萬元（人民幣，下同）的報酬。其後白樺協助招攬了二百對夫婦報名，最終八對入選，其後一對夫婦中途退出。



據了解，該七對夫婦事前須與賀建奎簽訂「知情同意書」，但內容大部份都是對研究團隊有利的免責條款，例如列明「實驗中若出現脫靶風險，研究團隊不會承擔此項風險」；以及「新生兒畸形、先天缺陷、患有常見遺傳性疾病的風險，不會承擔法律責任」等。研究團隊為嬰兒提供至少十八年健康追蹤，更擁有嬰兒肖像權，以及向公眾發放其消息的權利，實驗者未經許可無權解釋、發佈或宣佈項目相關信息。



中途退出實驗的愛滋病感染者鄭曉，指賀的研究團隊最初沒有實際告知基因編輯實驗詳細情況及有關風險，幾經查問下，研究團隊才強調：「或有脫靶風險，但即使出現，也只會令嬰兒抵禦不到愛滋病毒能力。」鄭續追問：「萬一生下不健康的嬰兒怎麼辦？」對方答：「會幫你處理掉。」



