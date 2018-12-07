﻿演藝舞蹈學院新院長﻿ ﻿為學生搭好職場舞台﻿

演藝舞蹈學院上月完成的秋季演出，是新任院長陳頌瑛上任後，首個大型舞蹈表演。陳頌瑛重返學院後，隨即與英國文化協會、香港芭蕾舞團等機構合作，加深學生與業界的連繫。在舞蹈教育方面，她冀望「穩中求變」，讓更多有潛質的學生在前期培訓打好根基，「一條龍」直上舞蹈高級文憑、學士課程，並加強技術培訓，「我希望學生離開舞台後，亦可擔任編舞、教學及舞蹈科學研發等工作，出路更多元化。」



據《星島日報》報道，上月圓滿結束的香港演藝學院舞蹈學院秋季演出，是該院每年的重頭戲之一，亦是自九月始任院長的陳頌瑛，遞交的首張成績表。曾任西九文化管理局表演藝術主管（舞蹈）的陳頌瑛，與業界關係非常密切，上任後隨即發揮在西九的工作經驗，將新元素帶進舞蹈學院，包括與香港芭蕾舞團等舞團合作，提升演藝學院芭蕾舞訓練，同時為學生提供實習的機會及就業方向，「學生畢業後，始終要加入舞蹈界，故希望預早為學生搭建橋樑，未來可有更好的發揮。」



與業界舞團合作



陳頌瑛重返學院兩個半月期間，亦運用人脈，為學院帶來多個舞蹈項目，包括明年一月與英國文化協會、三一拉邦音樂及舞蹈學院合作，讓舞蹈學院二年級生在大館表演環境舞蹈，「這可將學生直接帶入舞蹈行業，讓他們預早與業界連繫。」



由於演藝學院過去數年有不少人事變動，陳頌瑛坦言，上任後首個任務是「穩中求變」，鞏固現有的教學框架及路徑，「改變一定會有，但現時最重要是，將整個學院的方向重新連結。」她續說，學院冀能與時並進，將屬下的青年精英舞蹈課程、文憑課程及四年制本科課程，以「一條龍」方向發展，「以前不同課程會分開來檢視，我希望由現時起視為六至七年的教學路徑，令本科課程變得更紮實。」



舞蹈課程的焦點亦將有所轉移，進一步加強技術培訓，滲透於舞蹈學術科目、舞蹈教學、舞蹈編採及舞蹈科學等範疇，「很想做到每一科的教學內容互相緊扣，例如讓學生運用舞蹈科學的知識，加強舞蹈技術培訓，而非單是重複做動作；分析舞蹈動作時，思考自己跳與舞蹈教學的分別等。」



冀舞蹈教育昇華



陳頌瑛亦為自己定下時間表，冀望本地舞蹈教育在五年後會有新進展，她期望，學生經「一條龍」的舞蹈學習生涯，可成為更全面的舞蹈藝術家，「當學生畢業後，不止是懂得跳舞、表演。到他們離開舞台後，亦可擔任編舞、教學及舞蹈科學研發等工作，出路更多元化。」



