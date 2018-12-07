官場舊電池劉勵超 化身KOL愛抱打不平

特首林鄭月娥提出「明日大嶼」計劃，爭議聲震天，多位前高官挺身護航，當中也有前地政總署署長劉勵超的身影。不過，作為舊電池，他仍然夠火，開腔批評林鄭跳過土地小組率先公佈一千七百公頃填海方案，策略上「行錯一步棋」，令專責小組很論盡。



據新一期《東周刊》報道，為官三十五年的劉勵超，不擅出位，但論實戰，他歷任多個燙手政府部門，包括○二年「空降」地政總署任署長，先被內部同事質疑管理能力，又面對「紅灣半島」等風波，幸好他一一拆彈。退出官場後，劉勵超變為KOL，常就填海、房屋等議題發文論政。



批評林鄭草率公佈填海



近年政府施政舉步艱難，他有感而發，說以前精英制度下，專家分析，市民會聽；現在人人七嘴八舌，反而停滯不前，「香港唔可以再停留喺Old Hong Kong（舊香港）思想，我哋需要一個New Hong Kong（新香港）。」劉勵超語重心長說。



出身基層家庭的劉勵超，七二年港大畢業，順利考入前工商署任助理貿易主任，八二年被調往工業署，專責中小企工業發展，八四年他被調任葵青政務署助理政務專員，成功轉入政務主任（AO）職系，之後他先後被調任為中文專員，又派往貿易署工作，九二年被調往華盛頓經貿辦，三年後回到香港，調任前規劃環境地政科。



○二年他由政務官空降升為地政總署署長，是為官生涯以來最大挑戰，署內同事嫌他「未夠班」，未待政府公佈率先起哄反對，去信公務員事務局局長王永平大力反對，但政府高層不為所動。



政府高層力排眾議派他空降，被問到他任務是整頓甚麼，劉勵超欲言又止：「都係被人批評做嘢慢，作風官僚之類。」為化解前線同事對他的誤解，劉勵超主動逐一走訪，軟硬兼施，推動他們改變守舊過時的工作文化。







