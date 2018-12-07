食肆「走塑」吃力不討好 不鏽鋼飲管存衞生問題

政府近年大力提倡「走塑」，鼓勵飲食業界減少使用即棄餐具，惟數目仍停留少數，業界對此做法反應更甚為兩極。有咖啡廳一年前轉用不鏽鋼飲管，認為成效理想；但亦有快餐店負責人坦言，不鏽鋼飲管價格較高，且須以人手洗刷，更有機會出現食物安全問題，寧願繼續沿用膠飲管。



由多個環保團體組成的「走塑」聯盟，早前發現全港有逾八百家餐廳棄用塑膠餐具。綠色和平項目主任陳可淳指，根據最新數字顯示，全港有一百九十四家食肆不主動提供塑膠餐具，另有十四家拒絕提供塑膠餐具。



專攻年輕客群的咖啡店Café R&C一年前開始轉用不鏽鋼飲管，該店店長何先生表示，客人普遍接受不鏽鋼飲管，更認為口感冰凍，亦有人向他們訂購印有金句的特製飲管。



本地不鏽鋼飲管供應商Bucket共同創辦人楊夏靖不諱言，開業首半年生意慘淡。他表示，食肆尤其注重衞生，故出售不鏽鋼飲管時，亦會附上特定刷具，同時提供建議的清潔方法，例如將飲管用熱水清洗，再用白醋浸一晚。隨着不鏽鋼飲管愈趨普及，更多食肆及機構主動與他們合作，數量已多達一百三十家。他更指，以小型咖啡店及新興餐廳佔多數，但有些酒店、較傳統的餐廳，仍未感興趣。



開張僅數月的笑麵虎車仔麵，店內堅持全面供應不鏽鋼飲管，負責人Yvonne指客人普遍擔心不鏽鋼飲管的衞生問題，她強調店方十分注重飲管的清潔，使用的飲管均由食品級不鏽鋼製成，亦會安排人手逐一洗刷飲管。不鏽鋼飲管的價格亦較膠飲管高昂，Yvonne透露，一支膠飲管的成本約為兩角，惟不鏽鋼飲管每支價格四十多元。



半年前開業的Nutmad開店時已全面使用不鏽鋼飲管，負責人施小姐指，客人反應兩極，有人直接抽走，亦有人欣賞。她建議政府提供經濟誘因，資助小店持續使用環保飲管。 飯意主題餐廳創辦人陳嘉富目前正營運三間餐廳，表明暫未有計劃轉用不鏽鋼飲管。他解釋，飲管的形狀細小，員工收拾餐桌時易將其掃進垃圾堆，造成不必要的成本。



「無飲管日」可行性更大



陳嘉富更擔憂不鏽鋼飲管的清潔難度。他指一旦清潔不當，不但會影響餐廳形象，嚴重甚至會引申食物安全問題，一想起便卻步。 他稱，如要考慮環保因素，他較傾向參與「無飲管日」，但要視乎客人的反應。



位於大坑的巴別橋地道燒烤，早前參與區內「無飲管日」活動後，開始減少提供膠飲管，惟未有轉用環保飲管，該店負責人吳先生直言，舖面及人手有限，不夠空間作餐具分類及清洗，故暫時不用不鏽鋼飲管。為減少使用膠飲管，該店現時只會按客人需要提供，減塑成效尚可。



