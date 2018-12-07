車禍命案涉四角孽緣慘死空姐錯愛賤男

澳門早前發生轟動全城的奪命車禍，案中正職為空姐女死者在氹仔一豪宅屋苑平台疑被前男友的跑車拖行倒地重傷昏迷，送院留醫半個月後不治；釀成悲劇者疑是其前男友的新歡，她被控「嚴重傷人致死罪」，一旦罪成最高刑罰是監禁十五年。



死者兄長及閨密接最近一期《東周刊》獨家專訪，揭開正職做空姐的死者，原為同性戀者，讀大學時認識前男友，她改變性取向首次跟男士拍拖；二人相戀及同居五年，男方雖家境富裕卻是「失匙夾萬」，女方不介意，更狂做兼職賺錢，助男友維持表面風光。



一片癡心錯愛賤男！有人今年中另結新歡「一腳踏兩船」，更於月前提出分手。記者追查發現，被捕女子雖然年僅二十五歲，卻被指曾結婚生子，並與前夫的關係欲斷難斷。可憐死者捲入四角孽緣，不但輸掉愛情，還賠上性命。



二十八歲的死者霍偉玲，別名「卡卡」。家人本周日為她設靈，喪禮採用西方儀式，父母避席，由兄長打點。霍先生坦言，家人對案件充滿疑問，「司警並沒向我們交代案件細節或進展，所有資訊都是靠看傳媒報道，但車禍經過，包括卡卡在甚麼情況下跌出車受傷等，仍有好多謎團。我們已經向立法會議員求助，不排除召開記者會，希望更多人關注事件，為卡卡討回公道。」



這宗非一般奪命車禍發生在上月三日凌晨時份，霍偉玲到氹仔豪宅屋苑「名門世家」前男友寓所擬取回物件，碰巧前男友也剛返家拿東西，從而得知對方的姓蕭新歡，正坐在他泊於平台行車道的紅色跑車上等候。記者取得拍下案發經過的閉路電視片段，可見原本停在路邊的涉案紅色跑車，突然亮起車頭大燈，約四秒後跑車開行，惟行駛約十三、四米後停下，畫面所見在距離跑車車尾約十米處有人倒伏地上，此時跑車上的女子下車察看。



涉案女被控「傷人致死」



救護員到場把霍女送院搶救，而事發時不在場的前男友其後現身，與蕭女一同向警方提供資料。司警調查後，認為案件並非純粹交通意外，將蕭女拘捕，並控以「嚴重傷害他人身體罪」，移交檢察院偵辦。卡卡在醫院與死神搏鬥半個月後，延至上月十八日不治。司警隨之改控蕭「嚴重傷害他人身體致死罪」。



認識卡卡五年的閨密阿怡（化名）說：「一六年卡卡畢業，『MJ』（華的別名）因為有科目不合格，要多讀一年，期間卡卡獲航空公司聘請任職地勤，二人一個返工一個讀書，關係仍相當甜蜜。」



阿怡續說，卡卡與MJ的五年親密關係看似打風都打唔甩，但自今年中MJ認識蕭女後，對卡卡的態度急轉直下。卡卡一眾閨密，包括阿怡都感覺不妥，四出打聽蕭的底細，得知她在澳門車壇薄有名氣，私生活也十分複雜，「我們查到她年紀輕輕，已經結過婚和生了兩個仔。其前夫叫阿明，據知是警察。」今年九月，MJ突然以性格不合為由，向卡卡提出分手，令她十分傷心。據知事發當日，卡卡原本打算到MJ家中取回個人物品，詎料陰差陽錯得知情敵就在樓下，難以自控找對方對質，結果賠上性命。



