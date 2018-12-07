車禍命案涉四角孽緣慘死空姐錯愛賤男

死者兄長及閨密接最近一期《東周刊》獨家專訪，揭開正職做空姐的死者，原為同性戀者，讀大學時認識前男友，她改變性取向首次跟男士拍拖；二人相戀及同居五年，男方雖家境富裕卻是「失匙夾萬」，女方不介意，更狂做兼職賺錢，助男友維持表面風光。
一片癡心錯愛賤男！有人今年中另結新歡「一腳踏兩船」，更於月前提出分手。記者追查發現，被捕女子雖然年僅二十五歲，卻被指曾結婚生子，並與前夫的關係欲斷難斷。可憐死者捲入四角孽緣，不但輸掉愛情，還賠上性命。
二十八歲的死者霍偉玲，別名「卡卡」。家人本周日為她設靈，喪禮採用西方儀式，父母避席，由兄長打點。霍先生坦言，家人對案件充滿疑問，「司警並沒向我們交代案件細節或進展，所有資訊都是靠看傳媒報道，但車禍經過，包括卡卡在甚麼情況下跌出車受傷等，仍有好多謎團。我們已經向立法會議員求助，不排除召開記者會，希望更多人關注事件，為卡卡討回公道。」
這宗非一般奪命車禍發生在上月三日凌晨時份，霍偉玲到氹仔豪宅屋苑「名門世家」前男友寓所擬取回物件，碰巧前男友也剛返家拿東西，從而得知對方的姓蕭新歡，正坐在他泊於平台行車道的紅色跑車上等候。記者取得拍下案發經過的閉路電視片段，可見原本停在路邊的涉案紅色跑車，突然亮起車頭大燈，約四秒後跑車開行，惟行駛約十三、四米後停下，畫面所見在距離跑車車尾約十米處有人倒伏地上，此時跑車上的女子下車察看。
涉案女被控「傷人致死」
救護員到場把霍女送院搶救，而事發時不在場的前男友其後現身，與蕭女一同向警方提供資料。司警調查後，認為案件並非純粹交通意外，將蕭女拘捕，並控以「嚴重傷害他人身體罪」，移交檢察院偵辦。卡卡在醫院與死神搏鬥半個月後，延至上月十八日不治。司警隨之改控蕭「嚴重傷害他人身體致死罪」。
認識卡卡五年的閨密阿怡（化名）說：「一六年卡卡畢業，『MJ』（華的別名）因為有科目不合格，要多讀一年，期間卡卡獲航空公司聘請任職地勤，二人一個返工一個讀書，關係仍相當甜蜜。」
阿怡續說，卡卡與MJ的五年親密關係看似打風都打唔甩，但自今年中MJ認識蕭女後，對卡卡的態度急轉直下。卡卡一眾閨密，包括阿怡都感覺不妥，四出打聽蕭的底細，得知她在澳門車壇薄有名氣，私生活也十分複雜，「我們查到她年紀輕輕，已經結過婚和生了兩個仔。其前夫叫阿明，據知是警察。」今年九月，MJ突然以性格不合為由，向卡卡提出分手，令她十分傷心。據知事發當日，卡卡原本打算到MJ家中取回個人物品，詎料陰差陽錯得知情敵就在樓下，難以自控找對方對質，結果賠上性命。