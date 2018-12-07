﻿港商發展4.0﻿﻿研發新能源汽車﻿

港府力推工業4.0，有香港製造業商會已蓄勢待發，準備在香港發展新能源汽車的智能製造工業。代表三十多個商會的香港創新科技及製造業聯合總會（FITMI），正向駐粵辦及財政司司長提交「研發及製造新能源汽車」建議書，希望在香港工業邨建立一萬二千平方公尺的工業4.0示範工廠。生產流程將參照德國成功例子及智能技術，研發電動車以至無人駕駛車輛，如事成將為首個香港汽車品牌。



香港創新科技及製造業聯合總會主席李遠發表示，業界響應政府「再工業化」政策，正討論回流香港的可行性，當中希望依靠新能源汽車發展的市場需要，在香港實現工業4.0。他透露，FITMI正向特區政府駐粵經濟貿易辦事處及財政司司長提交「研發及製造新能源汽車」建議書，提及希望建造一個一萬二千平方公尺的工業4.0旗艦工廠。



建議書又詳細分析了鄰近國家與地區在電動車的發展及全球四十四家大企業在新能源汽車的投入，認為新能源汽車在智慧城市發展上至關重要。示範工廠涵蓋組裝、設計、應用研發、人才培訓及開創自我品牌等範疇，FITMI建議須為汽車廠項目進行融資，另外亦要發展本地的新能源汽車組件。



建議與外國工廠合作



早前有理大學生自製方程式戰車，建議書亦有提及本地大學生電動方程式車隊的技術。李遠發認為，香港可參照外國成功例子，並與他們合作，如德國已經有一個約六萬呎的三層智能旗艦工廠，組裝不同類型的電動車。「知道e.GO已經有四千多部車的定單做緊，之後一年約可造一萬部車，希望德國在技術上可支援到我們，我們則在設計、製造方面，培訓人才接手。」



e.GO憑智能生產製造出經濟實惠的電車，每部售價只需十多萬港元，相信對市場有一定吸引力，李遠發建議港商及政府可去考察，之後在香港示範工廠作相似的研發及小批量生產。







