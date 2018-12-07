﻿資深顧問醫生過檔私院﻿ ﻿公院急症科「流血不止」﻿

公立醫院人才流失情況「流血不止」，蔓延至急症科，醫管局上年共二十七名全職急症科醫生退休或轉投私人市場，包括十二名擁豐富資歷的顧問醫生及副顧問醫生，有醫生更指今年流失情況未改善，包括一名精通多項專科知識的資深醫生轉投私家醫院，損失寶貴人才。



根據財委會文件，醫管局上年全年共二十七名全職急症科醫生離職，當中包括四名顧問醫生及八名副顧問醫生。《星島日報》報道據消息人士透露，今年流失情況未見改善，更涉及多位具豐富經驗的醫生，其中今年八月在伊利沙伯醫院急症科部門離職的醫生嚴建明，擁有急症科、麻醉科及危重病學的專科資格，及同時精通毒理學知識，現時全港公立醫院不足約五位醫生擁同等資歷，嚴建明在十月初開始於荃灣港安醫院出任顧問醫生一職。



香港急症科醫學院院長蕭粵中分析，急症室人手流失情況涉及兩類醫生，第一種為剛畢業、未取得專科資格的醫生，「剛畢業仍沒找到適合部門，所以多會在急症室幫手，了解更多病症，然後再選擇自己適合的專科，我並不反對他們這樣做（辭職）。」據了解，聯合醫院早前有三名新醫生入職急症科，但三人工作不久便萌生退意，包括兩名醫生希望申請調至其他專科工作，一名醫生則希望轉投私營市場，結果有一人成功轉至其他專科。



太多檢查影響診症時間



蕭粵中指，另一種流失則是持有急症科專科資格的醫生，對於高級醫生及副顧問醫生而言，由於部分醫院職位出現飽和，難有升職機會，且需經常通宵當值，各種工作壓力增加，便希望轉投私人市場。他續指，近年病人對自己權利的意識提高，對醫生的期望相對增加，「若醫生未能即時斷症，當出現問題便將矛頭指向醫生，而未能預計的病情，很多時對醫生的壓力是十分大。因此為了盡量避免出錯，醫生太謹慎、太多檢查，抽多數次血，結果影響診症時間」。



有資深的急症室醫生亦坦言，「不能出錯」就是現時急症科的工作文化，「每個病人可以做的檢查都會做，我幫你做完檢查，都看不到有事，便不是我的錯。」他續指，每個病人均會認為自己的病情危急，新醫生未必有足夠臨牀經驗即時判斷病人病情，需進行更多的檢查，「如果病人是傷風咳求醫，每一個也照肺片，如果看到有陰影，雖然不一定有癌症，但便要再做更多檢查」。



蕭粵中笑言，急症科是接收最少感謝信的部門，由於病人出現突發情況，急症科需即時急救，病人家屬心急如焚，多集中向急症科部門投訴，當病人獲救並轉送其他專科病房留醫，病人及家屬則會向他們致謝，「有時他們少了滿足多了投訴，即使新入職的急症科醫生十分有熱誠，漸漸也會將那團火撲熄」。



醫管局回覆本報表示，過去數年醫管局急症科醫生人手維持穩定，上年度全職急症室醫生的流失率為百分之四點八，較醫管局整體醫生流失率百分之五點八為低，局方一直透過推出不同政策及措施，以紓緩前線醫生的工作壓力。



