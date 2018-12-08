尼龍袋藏屍案閃電偵破 逆子借錢不遂割喉弒父

警方閃電偵破尼龍袋藏屍謀殺案，重案組在機場拘捕潛逃台灣不足一日、返港自首的殺父疑兇。警方憑指紋鑑證追查死者身份，發現兒子因欠債，前往父親屯門住所借錢，卻不得要領，二人發生爭執，父親被人用刀割喉殺害；屍體被放入尼龍袋，再以膠篋盛載，由屯門運至港島南區瀑布灣棄屍海中。不料屍體「破篋」而出，揭發殺父命案。



尼龍袋藏屍案死者黎金福，六十五歲，生前任職清潔工人，與前妻育有一子一女，獨居屯門寶田邨第八座一單位。涉殺父的逆子姓黎（二十六歲），已婚，與妻子同住西環干諾道西一五三號一單位，據悉，他任職保險經紀，上班兩個多月，妻子剛誕下嬰兒。消息稱，疑兇最近因欠債無力償還。



切肉刀割破大動脈插穿肺



警方表示，前日華富一邨對開一個泳棚岸邊發生尼龍袋藏屍謀殺案，法醫官其後初步檢驗屍體，發現兇徒十分兇殘，死者頸部及身體有多處刀傷，其中頸部大動脈及喉嚨被割破外，肺部亦被插穿，相信是致命傷。



死者被發現時身上無證明文件，接手調查的重案組探員憑死者的指紋獲悉其身份，聯絡上前妻及女兒，其子卻日前去了台灣。



警方事後與疑兇兒子聯絡，盤查時，有人承認將父親殺害，並表示本周二中午到屯門父親住所借錢，父子其間發生爭執，有人憤而以切肉刀行兇，其後將屍體放入一個紅白藍尼龍袋，再放入膠篋，然後清理單位。



探員勸服台灣返港自首



翌日上午，兇徒電召客貨車將載着屍體膠箱運往香港仔華富邨舊居，然後購買一個全新行李篋，將載着屍體的尼龍袋放入篋內，再以牛皮膠紙封篋。據悉，該舊居是疑兇與母親及胞妹居住，但他早前已遷出，而單位藏屍期間，其母妹不在家。



至前日凌晨，兇徒將行李篋拖往香港仔瀑布灣公園棄屍，隨即購買機票潛逃到台灣。不料疑牛皮膠紙綁不好，當日早上八時，屍體竟然連尼龍袋破篋而出，浮上岸邊，晨運客發現後報警。



其後探員聯絡到死者身在台灣的兒子，有人承認弒父，並被探員勸服購買機票回港自首。前晚十一時，逆子由台灣乘飛機抵港，入境時被探員以涉嫌謀殺拘捕。昨午三時許，疑兇黑布蒙頭，被押往瀑布灣公園岸邊助查，警方水鬼隊在近岸海底撈獲涉案的膠篋。



死者的女兒與數名親友，昨晨十時許到西環公眾殮房認屍，逗留約一小時離去，一行人悲慟不已未有接受記者訪問。



死者生前寓所昨日仍有警員留守，一名女鄰居表示，死者個子不高，戴眼鏡，間中有一名較其高的女子出入單位，未知她與死者的關係。她又稱，死者疑遇害的單位變成凶宅，鄰近兩個單位早前亦有人追債，她因此感到擔心。