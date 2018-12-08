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虛擬銀行爭取明年首季發牌

2018-12-08 列印
　　金管局昨日就虛擬銀行申請的處理進度報告，並指爭取明年首季開始發出虛擬銀行牌照。早前公佈在八月底前共收到約三十份申請書，約有三分之一未有就發牌準則下的一些關鍵項目提交足夠的資料，已經通知這批申請人，表示不會進一步處理它們的申請。

　　至於餘下的申請，金管局會甄選當中約三分之一進入下輪的審視。爭取明年首季開始發出虛擬銀行牌照，並指沒有對發牌數目定下名額，最終發牌多寡要視乎進一步審視和審查。

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