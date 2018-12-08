﻿華為戶口傳涉可疑交易﻿ ﻿外交部：孟晚舟是中國公民﻿

究竟孟晚舟是香港人、加拿大人，還是中國公民？自傳出華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕後，中國外交部要求立即放人。根據香港公司註冊處及土地註冊處資料，孟晚舟擁有香港身份證，報住大角咀維港灣，在港持有多個豪宅單位，但亦有報道指她持加拿大護照入境。不過昨日在外交部例行記者會上，新聞發言人耿爽稱，雖然案件細節無法提供，「但有一點我可以明確告訴你，根據《中華人民共和國國籍法》，孟晚舟是中國公民。」
華為股價跌1.9% 滙豐拒評
中國科技巨企華為的「太子女」孟晚舟上周六在加拿大被捕，事件繼續發酵，美股隔晚一度大瀉，手機設備股亦未止跌。另市傳華為所擁有的滙豐戶口涉可疑交易，拖累該股跌 1.9%。《華爾街日報》及路透社引述消息指，美國兩年前已調查華為有否違反伊朗制裁令，最近一名監察員發現，華為在滙豐的戶口有可疑交易，即通知聯邦檢察官。滙豐拒絕就報道置評。
美國除兩年前開始調查華為外，亦積極游說盟友棄用華為5G設備。「五眼聯盟」（Five Eyes）成員：美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭中，除加國外，其餘四國已先後以國安為由，禁止採用華為5G。前日亦有傳英國電信擬兩年內，移除核心4G網絡中的華為設備，並保證將華為排除出5G設備供應商名單。
加總理：拘捕前幾天知悉計劃
至昨日，英國《金融時報》引述知情人士指，華為為免5G電信網絡遭英國封殺，故已同意英國官員提出一系列技術要求，解決在其設備和軟件中發現的風險。另網上前晚流傳一份華為董事會常務委員會的通知文件，稱五十四歲現任董事長梁華，將暫時代行CFO職務。
加拿大總理杜魯多表示，其政府在孟晚舟被捕前幾天才知道拘捕她的計劃，強調政府沒有插手干預司法當局的決定；兩名美國官員則表示美國總統特朗普「不知道」拘捕孟的計劃。