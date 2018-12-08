﻿華為戶口傳涉可疑交易﻿ ﻿外交部：孟晚舟是中國公民﻿

中國科技巨企華為的「太子女」孟晚舟上周六在加拿大被捕，美總統特朗普稱「不知情」，加拿大總理杜魯多則稱是在其政府拘捕孟晚舟前數天才知計劃。市傳華為所擁有的滙豐戶口涉可疑交易，驚動聯邦檢察官。另中國外交部昨日亦釐清外傳持加國護照又有香港身份證的孟晚舟國籍問題：「她是中國公民。」



究竟孟晚舟是香港人、加拿大人，還是中國公民？自傳出華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕後，中國外交部要求立即放人。根據香港公司註冊處及土地註冊處資料，孟晚舟擁有香港身份證，報住大角咀維港灣，在港持有多個豪宅單位，但亦有報道指她持加拿大護照入境。不過昨日在外交部例行記者會上，新聞發言人耿爽稱，雖然案件細節無法提供，「但有一點我可以明確告訴你，根據《中華人民共和國國籍法》，孟晚舟是中國公民。」



華為股價跌1.9% 滙豐拒評



中國科技巨企華為的「太子女」孟晚舟上周六在加拿大被捕，事件繼續發酵，美股隔晚一度大瀉，手機設備股亦未止跌。另市傳華為所擁有的滙豐戶口涉可疑交易，拖累該股跌 1.9%。《華爾街日報》及路透社引述消息指，美國兩年前已調查華為有否違反伊朗制裁令，最近一名監察員發現，華為在滙豐的戶口有可疑交易，即通知聯邦檢察官。滙豐拒絕就報道置評。



美國除兩年前開始調查華為外，亦積極游說盟友棄用華為5G設備。「五眼聯盟」（Five Eyes）成員：美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭中，除加國外，其餘四國已先後以國安為由，禁止採用華為5G。前日亦有傳英國電信擬兩年內，移除核心4G網絡中的華為設備，並保證將華為排除出5G設備供應商名單。



加總理：拘捕前幾天知悉計劃



至昨日，英國《金融時報》引述知情人士指，華為為免5G電信網絡遭英國封殺，故已同意英國官員提出一系列技術要求，解決在其設備和軟件中發現的風險。另網上前晚流傳一份華為董事會常務委員會的通知文件，稱五十四歲現任董事長梁華，將暫時代行CFO職務。



加拿大總理杜魯多表示，其政府在孟晚舟被捕前幾天才知道拘捕她的計劃，強調政府沒有插手干預司法當局的決定；兩名美國官員則表示美國總統特朗普「不知道」拘捕孟的計劃。



