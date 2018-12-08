  • 2018年12月8日 星期六
  • 18º
  • 72%
熱門： 尼龍袋藏屍孟晚舟低溫人踩人預約拘捕

日報新聞 > 港聞

保安局副局長 訪新疆交流反恐

2018-12-08 列印
Previous Next

　　國際形勢複雜，反恐力量須要提升。保安局副局長區志光（見圖）據報於前日起，率領數名跨部門反恐專責組成員訪問新疆五天，期間會與當地相關單位就反恐事宜進行交流。

率跨部門成員

　　據報前日保安局副局長區志光率領七名跨部門反恐專責組成員一同訪問新疆五天。新疆屬內地重點反恐地區，訪問團此行主要學習如何收集情報，及保護重點設施，亦會與當地相關單位交流有關打擊恐怖主義活動的方法。報道亦有引述政府消息人士，指出香港政府官員出訪新疆並不代表香港政府會就「再教育營」向新疆取經，或支持新疆的有關做法。

　　今年保安局成立了跨部門反恐專責組，專責組有四十三名成員，分別來自六個紀律部隊，包括警務處、入境處、海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊人員。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd