涉六月阻礙立會人員執行職務 ﻿林卓廷尹兆堅﻿﻿收預約拘捕﻿

民主黨議員林卓廷及尹兆堅昨日表示收到警方通知，將會就兩人六月在立法會審議，一地兩檢條例草案會議的行為，進行預約拘捕及提出檢控。消息指，警方將落案控告二人一項阻礙立法會人員執行職務，另尹被加控一項普通襲擊罪。



立法會今年六月十三日審議高鐵一地兩檢條例草案期間，多名民主派議員叫囂釀成混亂，導致兩名立法會保安員受傷。消息指，警方將落案控告林卓廷及尹兆堅一項阻礙立法會人員執行職務，另尹被加控一項普通襲擊罪。據了解，警方諮詢律政司意見後，律政司決定檢控二人。



昨日下午兩人召開記者會，尹兆堅表示對指控感到莫名其妙，認為當時只是履行議員的職責。而林卓廷則於昨日早上已經諮詢法律代表，打算將於下周一到灣仔警署，進行有關手續，並形容今次事件是赤裸裸的政治檢控，香港首次有議員在議事廳抗議，遭到刑事檢控，一旦成為先例，將會嚴重影響議員履行立法會職責的權利，及令立法會人大化，表示會全力抗辯。



衝擊一地兩檢會議



當日當運房局局長陳帆發言時，泛民議員在座位站立，高呼「梁君彥可恥」，陳帆則繼續「疊聲」地發言。其中民主黨林卓廷高呼口號，行為極不檢點，被梁君彥逐出會議廳。黨友尹兆堅衝上主席台理論及試圖保護林，同被逐出，由保安員抬離場而引發混亂，導致兩名保安員受傷，其中一人肋骨感痛楚須送院，另一人則擦傷和撞傷。立法會秘書處當日就事件報警，數名警員當日晚上會議完結後到會議廳蒐證，逗留個多小時後離開。



經民聯立法會議員梁美芬則表示，議員不應崇拜譁眾取寵的行為，肢體抗爭亦會犧牲議會秩序。她又指，冀採取行動是希望立法會重回正軌。



