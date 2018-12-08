加至百分之五「不切實際」 ﻿陳帆否認螺絲帽抽驗不足﻿

沙中線聆訊展開一個月，揭露港鐵層板的螺絲帽接駁過程「冇王管」。昨日立法會鐵路事宜小組委員會討論港鐵沙中線工程，政府及港鐵決定鑿開東西及南北走廊月台層板共八十個位置檢查，有議員批評檢驗的螺絲帽不足，少於總數百分之一，建議加至百分之五，陳帆即指提議「不切實際」：「抽樣基礎係用統計學，即使香港(人口)普查，我哋七百幾萬人口，如果以百分之五去抽樣，普查就至少要抽查三十五萬香港人，係不切實際嘅方法。」惟其實前年中期人口普查，也是抽取全港十分一的住戶訪問，遠比運房局局長陳帆「估計」多一倍。
公民黨譚文豪要求政府交代沙中線紅磡站抽驗螺絲帽後的最壞打算，拆掉月台重造是否為最壞結果，但港鐵常務總監金澤培卻一直避而不答。譚文豪一再追問，金稱：「假設呢，唔一定係合理嘅。」譚問：「呢個就係港鐵處理危機嘅方法？」金答：「呢個分階段嘅做法係一個合理而科學化嘅方法……。」
因金澤培仍在兜圈，譚再問：「你唔好講廢話好唔好呀，我問你最差嘅時間你諗住點呀？」金仍稱：「我提出嘅意思係因為有好多可能性。」陳帆就答：「咁當然呢個答案，係不言而喻，我亦都唔想做太多揣測，最後答案只有一個，咁但係喺呢個結果之前，亦都可以考慮有冇其他加固令結構仍然安全，呢個我哋亦都需要考慮，多謝主席。」