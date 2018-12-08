加至百分之五「不切實際」 ﻿陳帆否認螺絲帽抽驗不足﻿

沙中線醜聞爆出後，運輸及房屋局局長陳帆曾被問到他是否需要問責下台，他稱：「相信大家自行作一個判斷，官員表現有目共睹。」立法會昨討論港鐵沙中線工程，多名議員要求政府交代紅磡站抽驗螺絲帽後的最壞打算是否拆月台重造，陳帆稱：「呢個答案係不言而喻，我唔想做太多揣測，最後答案只有一個。」



沙中線聆訊展開一個月，揭露港鐵層板的螺絲帽接駁過程「冇王管」。昨日立法會鐵路事宜小組委員會討論港鐵沙中線工程，政府及港鐵決定鑿開東西及南北走廊月台層板共八十個位置檢查，有議員批評檢驗的螺絲帽不足，少於總數百分之一，建議加至百分之五，陳帆即指提議「不切實際」：「抽樣基礎係用統計學，即使香港(人口)普查，我哋七百幾萬人口，如果以百分之五去抽樣，普查就至少要抽查三十五萬香港人，係不切實際嘅方法。」惟其實前年中期人口普查，也是抽取全港十分一的住戶訪問，遠比運房局局長陳帆「估計」多一倍。



公民黨譚文豪要求政府交代沙中線紅磡站抽驗螺絲帽後的最壞打算，拆掉月台重造是否為最壞結果，但港鐵常務總監金澤培卻一直避而不答。譚文豪一再追問，金稱：「假設呢，唔一定係合理嘅。」譚問：「呢個就係港鐵處理危機嘅方法？」金答：「呢個分階段嘅做法係一個合理而科學化嘅方法……。」



因金澤培仍在兜圈，譚再問：「你唔好講廢話好唔好呀，我問你最差嘅時間你諗住點呀？」金仍稱：「我提出嘅意思係因為有好多可能性。」陳帆就答：「咁當然呢個答案，係不言而喻，我亦都唔想做太多揣測，最後答案只有一個，咁但係喺呢個結果之前，亦都可以考慮有冇其他加固令結構仍然安全，呢個我哋亦都需要考慮，多謝主席。」



