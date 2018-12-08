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地盤遭爆竊失電腦器材

2018-12-08 列印
　　石硤尾澤安道南土木工程拓展署地盤及運輸署駕駛考試中心發生爆竊案，昨凌晨一時許，地盤保安員發現兩名可疑男子離開後，大門遭人撬毀疑遭爆竊報警，負責人點算後證實損失一批電腦器材。至昨晨八時許，地盤對面的運輸署考試中心有職員上班時，發現大門損毀報警，點算後證實損失兩部電腦硬碟。警方調查後，不排除兩宗爆竊案屬同一匪幫所為。

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