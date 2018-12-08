地盤遭爆竊失電腦器材

去年美國宣佈制裁俄羅斯鋁業，俄鋁在港上市，當時有很多朋友跟我反映，說他們在銀行內的證券戶口，不可以交易俄鋁的股票，而其他本地的證券行公司則正常交易。我覺得銀行的做法很過份，就向一位銀行界高層朋友請教。 朋友歎了一口氣，說美國隨時隨地宣佈制裁外國的公司，既沒經過美國本地法庭審訊，也沒得到國際組織或者國際法庭認可，但所有與美國有業務往來的銀行，都不敢冒險、不跟從美國指示，怕最後在美國被拉人封艇，隨時罰款十億八億美元，銀行主要負責人甚至要負上刑責，我當時覺得銀行真的變成驚弓之鳥。但如今看來，他們的擔心的確相當現實。 人稱「華為公主」的華為創辦人任正非的長女、華為財務總監孟晚舟，在...

2018-12-08