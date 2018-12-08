  • 2018年12月8日 星期六
  • 18º
  • 72%
熱門： 尼龍袋藏屍孟晚舟低溫人踩人預約拘捕

日報新聞 > 港聞

﻿興德前校長助理﻿ ﻿未經准許回校罪成﻿

2018-12-08 列印
■興德學校前校長助理張錦輝。
■屯門興德學校曾被揭多宗醜聞。
Previous Next

　　去年被揭發校政混亂，有「影子學生」、文件造假等醜聞的屯門興德學校，前校長助理疑在失去教員資格後，於去年未經教育局准許回校，其否認十項未經准許而逗留在學校內罪名。裁判官葉啟亮不認同辯方指《教育條例》違反《基本法》中人身自由條例，表示被告身為被取消教員資格人士，不可進出學校是出於保障學生安全，該限制合憲、合理、合法，而他亦認為首席教育主任（專業發展及培訓）廖笑容所發的取消教師資格信件有效，故裁定罪成。案件將押後至本月二十日判刑以索取社會服務令報告，被告續以五萬元保釋外出。

　　四十三歲被告張錦輝指該條例限制其進入學校，使他不能參加舊生會活動、到兒子學校與老師會面，以及進入大學繼續其碩士學位，葉官指他誇大限制，而且被取消教師資格，也是咎由自取。被告亦曾供稱不知該例，但葉官指這只是其對法律無知，不可作抗辯理由。

辯指不知悉法例

　　辯方呈上多封求情信，均指被告為人勤奮，亦一直盡心盡力工作，只是對法例無知而誤墮法網，又該例罕見，非居心叵測而犯事，望可處罰款。但葉官認為本案沒有實際受害者只是幸運，罰款並不足夠，決定先索取社服令報告。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd