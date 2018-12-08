  • 2018年12月8日 星期六
  • 18º
  • 72%
熱門： 尼龍袋藏屍孟晚舟低溫人踩人預約拘捕

日報新聞 > 港聞

綜援長生津明年二月調高 政府向財會追加25億撥款

2018-12-08 列印
　　勞工及福利局建議上調綜援、長者生活津貼等計劃的津貼金額百分之二點八，政府將向財委會追加逾二十五億元撥款。若建議獲財委會通過，料將於明年二月一日開始實施。

　　上調後的高齡津貼由每月增加四十元，有一千三百八十五元；普通長生津則每月增加十五元，有二千六百七十五元；高額長生津就每月增加一百元港幣，有三千五百八十五元。每年額外開支約十二億五千三百萬港元。

　　另外，傷殘津貼金額亦會上調，其中普通津貼每月增加五十元，至一千七百七十港元；高額則由增加一百元，有三千五百四十港元。文件顯示，截至今年十月，有二十七萬多名長者受惠於高齡津貼，約五十一萬人受惠於長生津，另有三十二萬五千人受助於綜援。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd