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童裝外套繩帶有危險被禁售

2018-12-08 列印
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　　天氣轉冷，家長為小朋友添置禦寒衣物時，除要留意用料，也需提防衣服上繩帶有令兒童窒息之虞。昨日海關在一間零售店舖檢獲共七件設計有問題的兒童外套(見圖)，該款外套頸部繩帶有勒緊兒童、導致窒息的潛在危險，違反相關標準的規定。

　　海關已向有關零售商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該兒童外套，亦提醒家長選購童裝時需注意潛在危險，避免意外。海關表示，非常關注保障消費者的權益，不時在市場巡查及抽取消費品樣本進行安全測試，以確保達到合理的安全程度。

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