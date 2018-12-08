﻿年輕設計師「小鮮肉」圍裙﻿ ﻿為老牌燒臘店注入活力﻿

在中環植根多年的老牌燒臘餐廳「金華燒腊大王」，店內裝潢古色古香，老店大部份員工都已「登六」，平常穿上整齊黃色制服工作。不過，近日這批長輩突然變成「小鮮肉」！原來金華與香港時裝設計師協會合作，由年輕設計師透過《老字號．新時尚》計劃，在了解店舖歷史故事後，設計期間限定制服TEE，將金華最受歡迎的新鮮叉燒化作穿上紅褲的肌肉男，連八十八歲的老闆都讚好。



「哇！小鮮肉？」黑色「金華小鮮肉」限定制服TEE出爐，上面沒有任何燒味圖案，反而有一位只穿上紅褲的男士在正中。據《星島日報》報道，設計師梁鎮霆說，金華屹立中環五十多年，客人特別喜歡吃店內的叉燒：「小鮮肉人人都鍾意，金華的叉燒又人人愛，點解唔係小鮮肉呢？」他解釋，制服TEE的意念想「賣肉」，不希望用普通手法呈現燒味圖案，便毫不猶豫畫上有豬鼻的肌肉男。為配合老店重視懷舊，特地用了毛筆字去寫「金華」及「小鮮肉」五個大字。



招牌叉燒化身型男



梁鎮霆的設計從生活細節說故事，「金華燒腊」負責人龍美鳳指着制服TEE上的紅褲說：「這種是胭脂紅，從前整塊叉燒都會被染上胭脂紅，不過現時唔興咁多色素啦，只有叉燒外圍在燒烤後變成紅色。」她又稱，師傅每日堅持以最好級數的脢肉新鮮烤製叉燒，並淋上秘製上湯醬汁奉客，因此店內新鮮「靚叉」絕對可稱為「小鮮肉」。



龍美鳳繼續介紹燒臘老店傳統，「金華燒腊大王」始創於六十年代，一直有售「金豬券」，每張可取一斤豬肉，「我們的金豬券跟當時豬肉價格，試過有後生仔在長輩的遺物找到八、九十年代購買的券，我們照換一斤豬肉。」



她又說，市民主要在嫁娶及喜慶時購買金豬券，「舊時的人過年先買一斤燒肉，一定買沙梨篤（即豬臀部），因為當時一個家庭一個人搵食，整個沙梨篤都是肉，就個個都有肉食！」



75位設計師作品 大館展出



香港時裝設計師協會獲創意香港贊助，於中環大館舉辦《JUXTAPOSED Fashion x Music 2018》。策展人張潔雯指，項目除透過《老字號．新時尚》挑選十家不同行業的中上環老店合作，把時裝帶入生活，昨日起一連三天會在大館F倉舉行《時裝．視覺．展》，透過全息影像技術（Hologram）展示七十五位本地時裝設計師的作品。觀眾如入魔幻世界，透過空中飄浮的衣服感受設計師的心路歷程。



