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東院誤注氣體 老婦驗大腸「爆窿」

2018-12-08 列印
■發生老婦遭錯誤注入氣體致直腸穿孔的東區醫院。
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　　東區醫院公佈一宗醫療風險警示事件，一名八十六歲女病人昨日於東院進行電腦掃描大腸鏡檢查，其間需在病人大腸內注入氣體，並於放置在肛門位置的氣球注水以防止氣體漏出。病人其後出現氣腹，疑因檢查過程中誤將氣體注入氣球令其爆破，導致直腸出現穿孔的情況。院方即為病人進行直腸修補手術，病人現時情況穩定。

　　東區醫院強調，非常關注事件，已經與病人家屬會面及就事件致深切歉意。醫院已向醫院管理局總辦事處通報個案，並將事件列為醫療風險警示事件。本院會成立根源分析委員會，詳細調查事件經過，於八個星期內向醫管局呈交報告。　　

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