  • 2018年12月8日 星期六
  • 18º
  • 72%
熱門： 尼龍袋藏屍孟晚舟低溫人踩人預約拘捕

日報新聞 > 港聞

假月結單圖騙感化官 貪玩青年「加刑」

2018-12-08 列印
■林子軒承認詐騙罪，押後判刑。
Previous Next

　　青年假扮女子在交友程式化名「Vicky」詐騙男網友，稱欲與對方一同看五月天演唱會，男網友遂轉帳二千六百元購買門票，「Vicky」其後人間蒸發。被告早前承認欺詐罪，被判一年感化令，惟在感化令期間，聯同母親向感化官提供虛假銀行月結單截圖，被揭違反感化令，昨於九龍城法院再判刑。裁判官杜浩成指此舉為瞞騙公職人員，可控告其母，斥被告「害死你媽咪」。

　　十八歲被告林子軒轉工時未有向感化官申報，又聯同母親出示虛假月結單截圖。感化官建議判被告入教導所或勞教中心，但杜官考慮到被告有遵守宵禁令，相信他犯事只因「跩同貪玩」，願再給予機會，改判兩年感化令。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd