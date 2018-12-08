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林定國獲委消委會主席

2018-12-08 列印
■香港大律師公會主席林國定。
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　　政府昨日公佈，委任林定國資深大律師為消費者委員會主席，任期兩年，由明年一月一日起生效。林定國將接替已出任消委會主席六年的黃玉山。政府發言人表示，林定國對公共服務竭誠盡心，經驗豐富，相信他定能繼續領導消委會推動香港的消費者權益。發言人並表示，非常感謝黃玉山多年來對消委會作出的傑出貢獻，他的熱誠投入和領導對消委會維護消費者權益的工作至為重要。

　　政府同時宣佈委任何聞達、林凱章、林建康、雷紹麟、雷永昌和溫麗司，及再度委任林新強、林詩棋和黃紹基為消委會委員，任期兩年，明年一月一日起生效。陳文宜、陳淑芳、梁少康、李健虎、沈孝欣及黃錦輝則於今年十二月三十一日完成任期後離任。

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