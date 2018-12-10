社交媒體騙案倍增 網上愛情陷阱 十個月呃4.1億

網上騙案手法層出不窮，警方指本港今年一月至十月涉及社交媒體騙案共有逾一千七百宗，較去年同期升近一點二倍，而損失金額超過四億五千萬港元，亦較去年同期急升近兩倍；當中大部份為網上情緣騙案，涉款達四億一千七百萬港元。警方指出，騙徒最終目的仍是要騙取受害人的金錢，呼籲市民提高警覺。



港島總區防止罪案辦公室昨日舉行「港島總區截騙大行動」啟動禮，出席活動的港島總區指揮官余達松指，截至十月，本港今年有一千七百七十七宗涉及社交媒體的騙案，包括援交騙案、購買點數卡、網上購物及網上情緣等，案件相比去年同期的八百零八宗，上升九百六十九宗，涉款逾四億五千萬港元，較去年同期的一億二千九百萬港元，升幅高達兩倍。



余達松續指，近年受害人有年輕化趨勢，呼籲市民在網上要小心金錢交易。今年社交媒體騙案個案升幅，主要來自網上情緣騙案，當中由去年的一百七十宗，急增近四倍至五百二十宗，損失金額高達四億一千七百萬港元，佔整體社交媒體騙案損失近九成三。這類型騙案手法包括偽裝海外專業人士及軍人，透過社交媒體與受害人建立感情信用後，藉故如生意失敗要求匯錢。



66歲富婆被呃1.8億



警方今年八月接獲一名六十六歲本地女事主報案，她在網上一個交友平台認識一名自稱身處海外、任職工程師的男子，二人網上相識超過四年；該工程師曾向女事主表示其海外有建築項目周轉困難，需索取金錢解困。女事主於是多次按指示匯款給該男子，事後懷疑受騙，最終報案，共損失金額約一億八千萬港元。案件列作「以欺騙手段取得財產」處理。



一哥呼籲勿亂網上交友



為減少騙案發生，港島總區防止罪案辦公室年初與四間辨識陌生來電的手機應用程式合作，包括WhosCall、小熊來電、芝麻來電及小鴨幹線，透過該類平台發放防罪訊息，覆蓋率超過一百萬個手機用戶，同時亦透過OK便利店收銀機上的屏幕，顯示最新防騙資訊，呼籲市民提防代購點數卡的騙案。



警務處處長盧偉聰提醒市民，切勿胡亂在網上交友，一旦涉及金錢要求應多加注意。另外，余達松表示，近期「網上購物騙案」有上升趨勢，案件大多涉及貨品演唱會門票、智能電話及潮流服飾等，買家付款後未能取得應有貨物或服務；亦有騙徒假扮買家，收貨後不付款。港島總區今年首十個月共接獲三百二十一宗相關報案，較去年同期上升三成半。



