指孟晚舟遭無理拘留 華急召美大使抗議

中國通訊巨企華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕。內地官媒引述消息指，孟晚舟自被拘留後，一直受到粗暴且有辱人格的對待。中國外交部行動升級，副部長樂玉成繼日前急召加拿大駐華大使後，昨晚急召美國駐華大使布蘭斯塔德，就美方無理要求加國拘捕孟晚舟一事，提出嚴正交涉及強烈抗議。



中國外交部副部長樂玉成日前緊急召見加拿大駐華大使，敦促加方立即放人，否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任。樂玉成昨晚又緊急召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美無理要求加國拘捕孟一事嚴正交涉及強烈抗議，並強烈敦促美方撤銷逮捕令。樂又稱，中方將視乎美方行動作進一步反應。華為集團副董事長兼首席財務官孟晚舟上周五出席保釋聆訊，現仍還柙。



入境處：只能持一本有效護照



內地《環球時報》發表社評，據悉孟移送及拘押其間，被戴上手銬及腳鐐，在未經審判定罪的情況下戴上適用於重犯的刑具，是對其基本人權的踐踏和人格的侮辱，批評此舉不人道，提醒加方若把孟引渡到美國，且連保釋都不允許，是中方絕對無法接受，中加關係將面臨嚴重倒退的風險。



另一官媒《新華社》的評論文章又稱，孟有高血壓和睡眠問題，今年五月剛做了頸部手術，加方卻無相應人道主義安排，認為相關做法是「開了危險先例」。



此外，孟晚舟被指持有最少七本中港護照，包括四本中國護照及三本香港特區護照。據悉，孟在過去一段時間，不斷改名，每次改名就申請新護照。根據現行規定，只要宣誓就可以。辦過手續，護照號碼是不一樣的，實際上只有一本最新護照才有效，做法是合法、沒有特權。至於為何這樣做，就只有她本人才知道。



本港入境處發出聲明指，不評論個別個案，重申特區護照持有人任何時候只會持有一本有效特區護照。



