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虛報遭搶車劫十萬 司機被捕

2018-12-10 列印
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　　元朗發生自編自導搶車劫案，一名司機報稱駕駛載有十萬元現金及友人所借私家車，駛至屏山一燈位時被兩名賊人登車以利刀指嚇，連車帶現金劫走。事後賊人將他推落車逃去。警方調查後揭發事主因欠債虛報被劫將其拘捕。

　　事主姓張（四十四歲），涉嫌誤導警務人員及偷車被捕。昨凌晨二時許，警方接張報警，指攜帶一個載有十萬元的袋，駕駛向友人借來私家車，沿青山公路駛至屏山一交通燈位停車時，兩名賊人強行開車門登車，拔出利刀指嚇稱打劫。連車帶人挾持至一公里外唐人新村對開，打傷事主面部後推落車，劫走私家車及現金，報警後傷者獲送院（見圖）。警方事後發現事主口供有可疑，盤查後懷疑張因金錢問題，擅自將向友人借來私家車交給兩男子作抵押償債，調查後以涉嫌誤導警務人員及偷車將他拘捕。

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