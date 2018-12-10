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德籍遊客疑被偷15金幣

2018-12-10 列印
　　中環金融街一間酒店發生失竊案，一名六十二歲德國籍男遊客Kurt，昨晨近十一時報警，聲稱早前放在酒店房間的保險箱內的十五枚金幣，總值約十五萬元不翼而飛，遍尋不獲及向職員求助無果後遂報警。

　　警員接報到場，消息稱，經初步調查發現保險箱沒有被撬痕迹，案件列作盜竊，交由中區警區刑事調查隊第六隊跟進，稍後將翻查酒店閉路電視錄影，進一步向事主及職員了解金幣去向，暫未有人被捕。

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