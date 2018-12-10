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壁屋懲教所八囚犯打鬥傷

2018-12-10 列印
　　壁屋懲教所前日（八日）發生在囚人士打鬥，昨日懲教署表示，前日下午四時五十三分，八名年齡介乎十七歲至二十歲男性還柙在囚人士，於飯堂內發生打鬥，被懲教人員制止。

　　此次打鬥其中三名還柙在囚人士分別頭、手及腳部受輕傷，毋須送院。事件已轉交警方調查。懲教署指該八名還柙在囚人士，分別因販運危險藥物、意圖販賣而將人強行帶走或禁錮、搶劫及爆竊罪被羈押。

　　壁屋懲教所一九七五年投入服務，為低度設防院所，收容額為五百五十人。前年五月該院所亦曾上演「監獄風雲」，十一名男囚犯在洗衣工場內打架，八名囚犯受傷，當中三人送院檢查。

　　另大嶼山塘福懲教所日前流出兩段閉路電視片段，顯示有在囚者赤裸上身、抽煙，甚至有在囚人士在製衣工場內打鬥。

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