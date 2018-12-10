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「售酒18禁」生效共接11投訴

2018-12-10 列印
　　禁止向十八歲以下人士售賣或提供酒精法例上月底生效後，衞生署署長陳漢儀表示，署方收到十一宗投訴，其中五個涉及賣酒予未成年人士。

　　陳漢儀表示，控煙酒辦人員自禁向十八歲以下人士售賣或提供酒精法例生效後，控煙酒辦巡查超過了一百七十個地點，發現三十多個地點未有貼出有關標示，至今收到十一宗投訴，當中五宗涉及賣酒予未成年人士，六宗就牽涉無擺出標示。陳漢儀稱，署方正調查，會視乎證據決定如何跟進。

　　她表示，署方會加強宣傳教育工作，包括派出健康大使，到訪各零售點，盡力協助商戶，及會提供免費而合標準的標示。

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