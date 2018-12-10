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觀塘海濱通道「共融」　五個月8700人使用

2018-12-10 列印
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　　土木工程署今年七月起，在觀塘海濱公園推行為期半年的試驗計劃，將公園內約一公里的行人路，改為行人和單車共用的「共融通道」（見圖），市民可於網上預約，免費借用單車。

　　發展局局長黃偉綸在隨筆指，截至十一月底，有約八千七百人次使用「共融通道」，相關行人與單車共融的概念能順利推展。

　　黃偉綸引述土木工程拓展署總工程師羅世柏指，啟德發展區規模龐大，區內三分一用地即約一百公頃，已預留作休憩用途，其中會建造總長度約十三公里的單車徑網絡，冀透過展開短期試驗計劃，利用觀塘海濱公園行人道設置「共融通道」，讓市民體驗人車共用路面，同時收集數據和意見，有利累積管理和實施經驗，為日後在啟德發展區全面推行「共融通道」作參考。

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