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「#Me Too」後遭網民攻擊 呂麗瑤或採法律行動

2018-12-10 列印
■呂麗瑤昨日獲香港業餘田徑總會頒予五萬三千元，表揚其在耶加達亞運中之表現。
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　　香港田徑隊員、有「欄后」之稱的呂麗瑤，去年十一月三十日，在其二十三歲生日凌晨，於社交網自揭曾被教練性侵犯，成為香港「#MeToo」打破沉默者第一人，在網上亦引起熱議，質疑她為何十年後才說出經歷，又批評她婉拒報警，對被指控者不公。

　　《南華早報》昨日報道，呂麗瑤正考慮對攻擊她的網上言論採法律行動。訪問中，呂稱經過一年時間，情緒已經恢復過來，但仍有一些網民繼續攻擊她，呂表示難以解釋網民這些不當行為，「也許除了做這種毫無意義的行為，他們就無所事事。有些人甚至用虛假帳戶向我索取資金，說是要促進香港體育運動發展。」呂稱正與經理人商討，或採取法律行動。

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