《南華早報》昨日報道，呂麗瑤正考慮對攻擊她的網上言論採法律行動。訪問中，呂稱經過一年時間，情緒已經恢復過來，但仍有一些網民繼續攻擊她，呂表示難以解釋網民這些不當行為，「也許除了做這種毫無意義的行為，他們就無所事事。有些人甚至用虛假帳戶向我索取資金，說是要促進香港體育運動發展。」呂稱正與經理人商討，或採取法律行動。
「#Me Too」後遭網民攻擊 呂麗瑤或採法律行動
《南華早報》昨日報道，呂麗瑤正考慮對攻擊她的網上言論採法律行動。訪問中，呂稱經過一年時間，情緒已經恢復過來，但仍有一些網民繼續攻擊她，呂表示難以解釋網民這些不當行為，「也許除了做這種毫無意義的行為，他們就無所事事。有些人甚至用虛假帳戶向我索取資金，說是要促進香港體育運動發展。」呂稱正與經理人商討，或採取法律行動。
社交媒體騙案倍增 網上愛情陷阱 十個月呃4.1億
網上騙案手法層出不窮，警方指本港今年一月至十月涉及社交媒體騙案共有逾一千七百宗，較去年同期升近一點二倍，而損失金額超過四億五千萬港元，亦較去年同期急升近兩倍；當中大部份為網上情緣騙案，涉款達四億一千七...
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與鄧小平情同父子 曾扮演「監軍」 原鄧辦主任王瑞林病逝
《星島日報》獨家消息指，長期擔任鄧小平辦公室主任的王瑞林上將，前天（八日）上午病逝，享年八十八歲。王瑞林曾任中央軍委委員、解放軍總政治部常務副主任，鄧小平卸任中央軍委主席之後，他在軍隊扮演重要角色，甚至被視為「監軍」。 王瑞林一九四六年一月參加八路軍，一九四七年加入中國共產黨。一九五二年，王瑞林開始擔任國務院副總理鄧小平秘書，與鄧小平情同父子，深得鄧小平信任。 文革結束之後，鄧小平復出重新領軍，王瑞林也轉入軍界，擔任中央軍委主席辦公室秘書、主任。一九八三年後任中共中央辦公廳副主任，軍委紀委書記。上世紀八十年代，作為實際上的最高領導人，鄧小平身居幕後，王瑞林經常代表鄧小平參加...
2018-12-10
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墨國佳麗奪世姐后冠
第六十八屆世界小姐全球總決賽周六晚在中國海南三亞落幕，結果二十六歲的墨西哥佳麗龐塞（Vanessa Ponce de Leon）在一百一十八位參賽者中脫穎而出，奪得后冠。 亞軍和季軍分別由泰國小姐和烏干達佳麗奪得。中國小姐毛培蕊無緣十二強。 當晚，來自世界各地的佳麗揮舞本國旗幟出場。印度小姐與斯里蘭卡小姐身穿紗麗為觀眾表演印度古典舞；加拿大小姐跳起優雅活潑的芭蕾舞蹈；尼加拉瓜小姐以一身寶藍色「人魚女王」服裝獲得矚目。現場頭飾琳琅，裙襬搖曳，佳麗在三亞向世界展示美與優雅。
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凱滙1房入場價733萬
由信和、華人置業及市建局合作發展，毗鄰港鐵觀塘站而建的凱滙，近日以快打慢極速公佈首批205伙價單，買家最高享有20.5%折扣優惠，452方呎1房戶733.2萬入場。 觀塘凱滙首批205伙，包括了37間...
2018-12-08
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反應冷淡不如預期 終身年金近三成長者「縮沙」
按揭證券公司旗下香港年金公司所推專攻長者的終身年金計劃大致已於十一月底完成認購手續，年金公司亦快將公佈年金最終的認購結果。據本報向部份銀行初步了解，終身年金計劃的抽飛比例較預期高，遠超一成，介乎大約兩...
2018-12-10
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迎頹兵好「屈」 拖肥糖開騷
愛華頓近四輪英超只得一勝兩和一負，幸主場威力一直有保證。今晚聯賽獨腳戲地頭迎戰近五輪只得一分的屈福特，施肥糖中場班納特安尼斯奧揚言有力全取三分，主勝信得過。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 拖肥糖近四輪英超一勝兩和一負，不過期間曾作客0:0和車路士、作客也僅以0:1不敵利物浦，表現算已有所交代。該隊地頭表現可靠，聯賽近五次作東四勝一和且入十球只失兩球，故班納特安尼斯奧信心十足道︰「己隊前線擁有不少具天份的進攻球員，絕對有力爬上積分榜更高位置。」 近況天壤之別 屈福特近況更差，近五輪英超只得一和四負，期間失掉九球之多，在對李斯特城一戰領紅的伊天卡普爾更被足總追...
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銀杏風味情常在
銀杏館這個名字大家應不會陌生，他們最近新開的「婆婆廚房」，主打婆婆們的家傳食譜和每天不同靚湯水，保證每啖都洋溢家的味道。 文：李泳烔圖：Gary Tsai 「餐廳大廚丁師傅今年已經六十八歲，曾...
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林超賢勇奪三華表獎 吳京膺影帝 否認《戰狼3》被叫停
《第十七屆中國電影華表獎頒獎禮》前晚在北京水立方舉行，近年鮮有出席電影頒獎禮的周星馳也現身，認真畀面！吳京憑《戰狼2》繼百花獎後再封華表獎影帝，內地女星陳瑾則憑《十八洞村》封影后，至於林超賢導演亦憑英...
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社論——社交媒體成騙案溫牀
警方昨公佈，截至今年十月，涉及社交媒體的騙案急升逾八成，共有一千七百七十七宗，主要增長來自網上情緣騙案，有五百二十宗，是去年同期的三倍，增幅如此驚人，背後原因正是利潤豐厚。單計首十個月的網上情緣騙案損失，就高達四億一千七百萬元，按年增長兩倍半，更佔整體社交媒體騙案金額逾九成二。 簡單分析，去年平均每宗網上情緣騙案，損失金額為七十六萬元；今年報警求助的網上情緣個案多二倍，平均每宗個案損失金額，升至八十萬元。撇除個別一兩宗大額損失，感情騙子仍收入可觀。而相信不論男女，被騙感情後，治療情傷已不易，難以再鼓起勇氣去報案，跟警員訴說疑幻似真的被騙經歷，相信這類默默忍受的受騙個案不少，...
2018-12-10
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伊時論事——臉書
很多騎師練馬師均有開設「臉書」戶口，像莫雷拉就有一個粉絲專頁。而雷神亦經常於專頁內貼出與粉絲合照及自己的生活照，借此與一眾粉絲聯繫溝通。 而筆者早前看到外國一篇文章，提及現在社交平台的發展對人與人之間溝通的影響。該文作者指出他透過使用臉書的基本原則來認識新朋友。 所謂基本原則就是每天他走在街上時，都會向路過的陌生人介紹剛吃過的早餐、告訴他們自己當下的心情、前晚曾發生的事情及未來數小時與友人的計劃。同時，他又向這些人分享生活瑣事及旅行時的照片等。另外，他也會主動聆聽對方的回應，並會讚好及表示喜歡，好像赤裸裸般將自己的一切呈現於人前。結果，他發現現實生活與臉書分享的分別不大，他...
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