「#Me Too」後遭網民攻擊 呂麗瑤或採法律行動

很多騎師練馬師均有開設「臉書」戶口，像莫雷拉就有一個粉絲專頁。而雷神亦經常於專頁內貼出與粉絲合照及自己的生活照，借此與一眾粉絲聯繫溝通。 而筆者早前看到外國一篇文章，提及現在社交平台的發展對人與人之間溝通的影響。該文作者指出他透過使用臉書的基本原則來認識新朋友。 所謂基本原則就是每天他走在街上時，都會向路過的陌生人介紹剛吃過的早餐、告訴他們自己當下的心情、前晚曾發生的事情及未來數小時與友人的計劃。同時，他又向這些人分享生活瑣事及旅行時的照片等。另外，他也會主動聆聽對方的回應，並會讚好及表示喜歡，好像赤裸裸般將自己的一切呈現於人前。結果，他發現現實生活與臉書分享的分別不大，他...

2018-12-10