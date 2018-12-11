﻿疑未拉好手掣 司機擋車遭輾 奪命校巴衝落斜15死傷

一次疏忽，拆散四個家庭！北角長康街昨日發生致命意外，停泊斜路的學校私家小巴疑司機未拉好手掣便下車，在無人駕駛下沿斜路衝一百米，撞的士後，橫越英皇道剷上行人路，導致短短二十秒如打保齡般將多人撞倒及捲入車底，多人重傷，三男女被困車底。消防及救護到場，證實一人當場死亡，車禍共釀成四死，十一人傷，當中四人危殆，包括肇事司機。



案發昨午約二時五十分，一輛十九座學校私家小巴停泊長康街近堡壘街斜路，六十二歲姓吳司機泊車後落車關門，校巴卻突然溜前。有汽車紀錄儀拍得事發一刻，空載校巴停泊斜路後，司機落車，關上車門校巴即溜前；司機立即跑往車頭，企圖用血肉之軀力阻校巴溜下，卻慘被撞倒復捲入車底，拖行約二十米後重傷昏迷路中。校巴繼續直衝往英皇道，其間擦撞途經的士，再橫越英皇道東西行六條行車線，剷入熙和街。



兩男一女捲入車底



熙和街為一條倔頭路，接連英皇道的路口有多個家用品及雜貨攤檔，平時不少市民在檔前揀選貨物，途人熙來攘往。校巴在無人駕駛及無響號下沿斜路直衝檔攤，撞及現場璇宮大廈門口外牆始停下，全程衝行約一百米，歷時約二十秒。多名長者未及時走避，遭校巴如打保齡般撞倒，部份被捲入車底，現場傳出慘叫聲，途人見多名傷者路中淌血，被嚇得驚呼，場面混亂。



警方接獲多人報警發生車禍，二十四輛消防及救護車共八十二名救援人員到場拯救傷者，消防坍塌搜救專隊及東區醫院醫療隊亦被調派到場。救援人員到場證實兩男一女被困車底，消防花約二十分鐘將三人救出，其中一名八十歲姓何女子證實不治，餘下九男五女傷者（二十二至八十九歲），分別獲送往東區及律敦治醫院，經搶救後八十三歲姓梁男子、七十七歲姓楊男子，及一名七十歲女子傷重不治，車禍共釀成四人死亡，十一人受傷，當中四人危殆，包括肇事司機，其頭、頸及背部重傷。



北角現場非交通黑點



警方表示，現場非交通黑點。司機早上七時開工，早上十一時駕駛第二載車後準備收工，將車泊現場長康街斜路交下更同事前來取車。警方現時從校巴手掣是否有問題、司機是否有拉手掣或手掣未拉好、意外是否涉及人為疏忽，或機件故障等多個方向調查意外原因，暫時無人被捕。



福建社團聯會率先捐出百萬



香港福建社團聯會第十一屆會董會仝人聯合捐出一百萬元予車禍死傷者，聯會副主席兼秘書長施榮忻表示，北角是「小福建」，多鄉親，聯會希望捐款有帶頭作用。相關新聞刊P4版