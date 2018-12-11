  • 2018年12月11日 星期二
  • 18º
  • 74%
熱門： 華為孟晚舟公屋身份證天氣

日報新聞 > 港聞

﻿泊斜路須做防溜四式

2018-12-11 列印
　　北角發生停泊斜路的私家校巴溜下釀成多人死傷的慘劇。汽車工業學會會長李耀培表示，棍波車停泊斜路時應做足四項動作：確認完全拉緊手掣，將軚盤扭左向行人路（如車頭向上斜坡，則扭右，以路壆作為溜下緩衝），入後檔（如車頭向上斜坡，入一檔），然後熄匙。波箱入檔可確保即使手掣失靈，車輛也不會直衝落斜。他續稱，近年很多嚴重車禍均涉及職業車司機，他呼籲該類司機保持良好的駕駛態度，以及注意交通安全。

　　機械工程師盧覺強稱，肇事私家校巴約重三點五噸，一旦溜下斜路，一般要七至八人才可能將其擋住制停，故他呼籲職業司機發現車輛溜下時，應即時高聲呼叫，通知途人走避，減少導致嚴重傷亡意外的機會。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd