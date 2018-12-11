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沙中紅磡站月台先鑿10處檢查

2018-12-11 列印
　　沙中線紅磡站工程被揭發多項問題，昨日起鑿開東西及南北走廊月台層板共八十個位置檢查。立法會鐵路事宜小組委員田北辰出席電台節目時預料，需時兩至三個月完成檢查。

　　田北辰昨在電台節目表示，據他了解，負責鑿石將會有九至十隊專隊，會開始鑿首十個位置，平均每十日完成一個位置。他又指，隨機抽樣的位置如果在石屎層中間層版的位置，專隊都會照樣開鑿，檢視的範圍遠多於八十個。雖然工序對結構會造成一定破壞，但認為結果會較令人信服。

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