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上周再有兩宗退伍軍人症

2018-12-11 列印
　　衞生防護中心公佈退伍軍人病個案最新數字，在本月二日至八日期間，衞生防護中心錄得兩宗社區感染的退伍軍人病個案，患者包括一名五十九歲男子，居於灣仔肇輝臺，過往健康良好；另一名患者為七十九歲男子，為長期病患者，居於鰂魚涌英皇道一幢舊式大廈。

　　衞生署正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。中心表示，截至十二月八日，今年錄得一百零二宗退伍軍人病個案，去年及前年分別有七十二宗及七十五宗。

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