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剷上行人路釀三死　城巴司機囚兩年半

2018-12-11 列印
　　去年九月發生城巴失控衝上深水埗長沙灣道行人路意外，巴士剷上行人路上撞到正等候過馬路的途人，而巴士上層被大廈簷篷劏開，最終釀成三死三十傷。四十五歲肇事男車長早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，以及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪共兩罪。法官姚勳智認為案情嚴重，但考慮被告在審訊前認罪，昨於區域法院判其監禁兩年半。

　　姚官判刑時指，被告方烱華只是輕踏腳踏來煞車，反映被告駕駛時不專注。根據專家報告指出，如果被告當時及時緊急煞車，便能避免此嚴重事故發生。旁聽的數名死者家屬聞訊後均怨聲載道，淚崩地埋怨：「判得咁輕無天理呀，咁大件事死咗三個人都係判兩年幾。」

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