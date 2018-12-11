康德洛：孟晚舟事件無礙貿易談判 ﻿加拿大卑詩省貿易團﻿﻿取消﻿訪華

內地科技巨企華為集團首席財務官孟晚舟月初被捕，正被加拿大扣押，事件不斷發酵，為中美貿易談判蒙上陰霾。中國外交部周日緊急召見美國駐華大使，提出嚴正交涉和強烈抗議，要求立即撤銷對她的逮捕令。白宮首席經濟顧問庫德洛表示，事件不會影響中美貿易談判，但不保證美方會否以釋放孟晚舟作為談判策略。 至於卑詩省貿易團則取消訪華。







在加拿大轉機時被捕的孟晚舟，保釋聆訊於加國時間周一早上十時繼續。加拿大卑詩省貿易代表團昨日宣佈取消訪華，指會在訪問日本後，直接返回加拿大，原因是擔心中國會採取拘押行動。華為事件續發酵，令市場避險情緒高漲，恒指昨日失守關鍵位，跌穿五十天線、二萬六千點水平，收市報二萬五千七百五十二點。



恐中國採取拘押行動



美國貿易代表萊特希澤接受傳媒訪問時表示，孟晚舟被捕事件應不影響美中貿易談判，強調美方無計劃延長兩國貿易戰九十日談判的期限，亦透露曾與美國總統特朗普討論這問題，他並無提到要延長期限。庫德洛被問到會否以釋放孟晚舟作為談判策略時，表示不能保證任何事情，又指個案由司法部及國家安全委員會處理。



據日本媒體報道，日本三大電訊商計劃不再採購中國華為同中興通訊的網絡設備，亦指安排適用於現有設備，以及下一代5G設備。



另外，日本政府亦計劃禁止採用華為同中興通訊的設備，目的為加強對情報洩漏及網絡攻擊的防禦。



此外，近日網上瘋傳孟晚舟急需脫身資金的訊息，有關欺詐訊息佈容指，自己正被加拿大海關扣留，美國中央情報局正準備把她轉移至美國境內。



她指自己買通了房間守衞David，急需二千元人民幣的脫身資金脫困，又指等她脫困後，會將二十萬的華為股票贈送予轉帳的人，「決不食言，如你單身，還可談談人生大事！」



