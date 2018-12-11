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李家超：使用多本護照屬正常

2018-12-11 列印
　　孟晚舟被指持有最少七本中港護照，包括四本中國護照及三本香港特區護照。保安局局長李家超表示，涉及一個人的長時間出入境紀錄，有使用多本護照是正常情況。他續指，當舊護照被註銷後，但仍有其他國家的簽證，須同時展示新舊護照，不需就新護照簽新簽證。

　　回應傳媒查詢有香港永久性居民持有多本特區護照的問題，入境事務處重申，有關人士特區護照的審批、簽發及註銷均嚴格按照相關法例和規定作出。正如處方前天發出聲明，特區護照持有人，任何時段只會持有一本有效特區護照。此外，入境處重申，自香港回歸祖國，處方開始為市民簽發香港特區護照至今，並按照相關法例和規定運作，亦設有完善制度，以確保特區護照有效及準確簽發。

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