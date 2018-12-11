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林卓廷尹兆堅應約到警署被捕

2018-12-11 列印
■尹兆堅和林卓廷到警署接受預約拘捕，支持者到場聲援。
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　　民主黨立法會議員林卓廷和尹兆堅，日前收到警方通知預約拘捕，指兩人涉嫌於今年六月十三日立法會審議一地兩檢條例草案時妨礙立法會人員執行職務。昨早約十一時，林卓廷和尹兆堅抵灣仔警署外舉行集會，立法會議員包括民主黨主席胡志偉、涂謹申等及市民逾三十人到場聲援。

　　尹兆堅被加控一項普通襲擊罪，他說，當日走向主席台，只是抗議主席梁君彥處事不公，無意圖攻擊或侵害立法會保安，直指警方指控「莫名奇妙」。

　　林卓廷強調指是政治打壓，預料被警方拘捕後，會遭到警誡會提出檢控。亦會回應不會認罪。林又指政府以「莫須有」罪名起訴議員，是為要令異見聲音消失。

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