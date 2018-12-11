林鄭直言政府不會出手救樓市

北角長康街校巴空車衝下斜路，造成十五人死傷車禍，警方初步調查方向包括司機停車有沒有拉好手掣。本港斜路多，停車更須做足安全措施，保障乘客和途人性命安全。 本港過去亦發生司機離開汽車後，汽車自動衝前倒後的傷人意外，但都不及今次的北角車禍嚴重，主要原因是現場路勢陡斜，車輛容易順勢衝下，而且速度和衝力特強，難以制止，今次就算擦過兩輛的士，都衝勢未已，直至撞向一百米外的建築物才停下。 現場又斜又窄，車輛失控很易鏟上行人路，再加上位於鬧市，行人路上有大批途人，還有不少人駐足路旁攤檔購物，今次傷亡者大部份就是沿線途人。 若非司機當時已經接送完學童下班，車上如有大量小朋友的話，傷亡情況可能...

2018-12-11