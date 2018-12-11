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林鄭直言政府不會出手救樓市

2018-12-11 列印
　　特首林鄭月娥昨早出席香港特區慶祝改革開放四十周年專題研討會致辭時提及，上月率領代表團訪京時，獲國家主席習近平接見，對方充分肯定和高度讚揚香港同胞在改革開放發揮的作用。

　　她指政府會加快將香港建設成為國際創新科技中心，把香港打造成國家雙向開放的重要橋頭堡，並積極參與粵港澳大灣區建設，將大灣區打造成世界級的城市群。

　　其後林鄭出席電台論壇時，引述差餉物業估價署數據指，八月初至今樓價有下調趨勢，跌了百分之三點七，但跌幅仍未能抵銷過去十七個月的升幅。

　　她直言，若有人幻想樓價下跌時，特區政府會出手救市的，「可以慳番」，表明政府不會考慮推出「救市」措施。

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