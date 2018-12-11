﻿道士藉詞驅鬼﻿﻿涉七度非禮母女﻿

五十五歲道士稱要透過幫人達到性興奮以移除「元珠」，又要摸身檢查有無「屍毒」，涉嫌前年八月至去年三月七度在長沙灣某單位內非禮一對母女，並於去年三月三十日涉襲擊婦人X。被告昨天於區域法院否認所有控罪。X的朋友請教過道教人士，根本不會這樣作法，又見女兒無故被檢查心生可疑，遂報案求助。被告被捕後警誡下稱：「每個師傅都有唔同做法，你覺得犯法咪拉我囉。」



被告袁銘權（圓圖）報稱道教神職人士，指自己睡夢中跟「金身羅漢」學道。他被捕後承認沒有接受正職培訓，惟他指自己專職驅鬼及治病。年過四十的X患有假性癲癇症、邊緣性人格障礙等；現年十七歲大女兒Y患過度活躍症、專注力不足、思覺失調等症狀。



嗇色園主席指未聞「元珠」詞彙



控方開案陳詞指，事主X一六年八月向朋友表示家中鬧鬼，朋友介紹被告到其家作法。同月底，被告到事主家「封屋起結界」，要求張姓女友人為事主脫衣接受「治療」。被告以右手揑她的乳房及乳頭，左手摸腹部，再將手指插入事主私處三次，指令她達到性興奮以移除「元珠」。被告對事主稱她須不時移除「元珠」，每次收費八千元，事主先後三次支付了二千五百元。同年九月，被告兩度到事主X家作「治療」。第三次「治療」時，事主向友人稱不能接受私處被觸及。



去年三月底，事主Y稱不適，其母要求被告到家「治療」。Y昨天供稱有時常發脾氣，母以為她「撞邪」，請被告為她「治療」，她曾除胸圍扣讓被告摸背診治。當日半夜，X癲癇症發作，其間被告為制止揮拳打向其左眼，鄰居以為「治療」沒阻止。被告之後伸手入X衣內摸胸，指她「身體極度虛弱，要保護心臟」。因夜深被告留宿母女家。兩日後，Y睡夢中感覺被摸，驚見被告摸她，被告指要檢查是否有「屍毒」，Y拒絕，其後告知母親，母非常驚訝，因她沒要求被告為女兒治療。



控方庭上透露，黃大仙祠監院、嗇色園主席李耀輝博士指出，不論佛或道家均無「元珠」、「屍毒」等詞彙，亦不可能接觸異性身體作法。另外，庭上昨日播放女童Y的錄影會面，她一度按鈴暫停，休庭時，女童狂哭，似乎情緒失控。







