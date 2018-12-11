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美股中段跌405點

2018-12-11 列印
　　美國股市本周首個交易日下挫，杜指中段報二三九八三點，跌四百零五點；納指則報六九二四點，跌四十四點。

　　滙控美國預託證券價格見六十二點六三港元，跌一點一二港元；騰訊則見三百零一點七九港元，跌六點二一港元。紐約期金報每盎司一千二百四十九點九美元，跌零點九美元；紐約期油則報每桶五十一點五六美元，跌一點○五美元。

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