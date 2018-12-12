﻿2019米芝蓮 六店首上榜 44港餐廳獲一星 「榴槤樂園」入圍小食推介

米芝蓮官方公佈《米芝蓮指南香港澳門二○一九》，共有五十五間餐廳獲得一星，其中本港佔四十四間餐廳，有六間為首次上榜；今年開業的「榴槤樂園」則成功入圍港澳街頭小食推介。本港著名美食達人認為，新上榜餐廳值得幫襯，大讚菜餚味道特別、驚喜不斷，令人一試難忘。



港澳米芝蓮出爐，香港六間首次上榜的新貴，分別為法國菜的「Arbor」、「Belon」、江浙菜的「新榮記」、粵菜的「國福樓」、印度菜的「New Punjab Club」，以及意大利菜「Octavium」。同獲一星殊榮的「ÉPURE」及其姊妹餐廳「Arbor」今年雙喜臨門，其行政主廚Nicolas Boutin與Eric Raty興奮表示，將持續為每名賓客提供難忘的用餐體驗。



名人飯堂Arbor 甜品獲好評



對於首次打入米芝蓮一星的名人飯堂「Arbor」，美食達人紀曉華接受本報訪問時大讚非常值得。提到「Arbor」最難忘的甜品時，他指非招牌豆奶雪糕莫屬，因他們的「豆」多元、多變化。他解釋，廚師以豆奶做雪糕，配上本土情懷的薄脆腐竹，同時用上沖繩黑糖與醬油滷煮過的黑豆，再加上鹹蛋黃碎粒與白朱古力，鹹鹹甜甜衝擊味覺，從頭到尾驚喜不斷。



在「Arbor」多款菜式中，紀曉華最喜歡「北歐人剌身」，當中用番茄做的清湯啫喱作底，冰島小龍蝦去殼之餘，亦用上火槍輕烤，菜餚以現代歐陸菜式呈現，暖食又切合亞洲人的胃口；另配上熟成的日本小番茄與黑啤、黑醋栗、黑糖醃漬過的日本昆布，半沙律、半刺身的組合，非常鮮酸、甜美，十分醒胃，「絕對是今年本地最完美的一次飲食體驗。」



新榮記「燒黃魚」 肉甜富彈性



另一新上榜的內地著名飲食集團「新榮記」，在本港開業未夠一年，已獲不少好評，有網民大讚廚師能把單餸菜的味道發揮至極致，燒乳鴿「真正做到外脆內軟、肉質鮮嫩。」該餐廳的招牌菜「家燒黃魚」，約五百克盛惠四千港元，紀曉華指野生黃魚矜貴，在浙江台州發跡，賣價可動輒上萬元，形容「新榮記」的黃魚肉質鮮甜，富有彈性，愛魚之人定必會迷上。



至於位於尖沙咀的「榴槤樂園」，成功入圍港澳米芝蓮的街頭小食名單。業務總監胡美貽感到喜出望外，認為是喜慶事，增加「榴槤樂園」的曝光率。她續指，全店以榴槤做主打，榴槤產地來自馬來西亞夥伴的園地，以氮氣技術低溫攝氏一百度保存，務求保持新鮮。不過她坦言，店內最暢銷仍然是原隻榴槤，每隻售四百港元，高峰期每日最多售出二十隻。