﻿林鄭破例回應孟晚舟案﻿﻿ 任何時候僅一本護照有效﻿

華為首席財務官孟晚舟月初在加拿大被捕，卑詩省法院繼續召開保釋聆訊。孟晚舟一批在加拿大的生活照被呈堂作供，以證明她與加拿大的聯繫，說明自己不會潛逃。為了釋除疑慮，特首林鄭月娥開腔回應，重申孟晚舟舊有護照都已註銷，故任何時候都只持有一本有效護照。



加拿大法庭在當地時間昨日繼續召開對孟晚舟的保釋聆訊，有當地華人在法院外高舉「Free Ms. Meng」標語，聲援孟晚舟，要求加拿大當局釋放她。孟晚舟的代表律師較早前表示，孟的丈夫劉曉棕願以溫哥華兩間物業抵押，加上保證金換取保釋。不過，法官指劉曉棕並非卑詩省居民，加上其旅遊簽證將於二月到期，質疑他是否有資格成為擔保人。案件延至當地時間今早十時續審。



最早發出護照 2021年到期



此外，加拿大法庭昨日首次公開孟晚舟的護照，包括一本是二○一一年十月發出的特區護照內頁，有效期至二○二一年，該本特區護照是她擁有的三本特區護照之中號碼最小，因此推算應是最早發出的一本，而該頁完整無缺，其他頁數則未有公開。



林鄭月娥回應指，在一般情況下，政府不會評論個別事件，但因怕別有用心的人利用事件對香港造成傷害，會影響本港數百萬人。作為特首要維護市民的利益，因此要作出澄清，希望可以釋除部份人的疑慮，強調入境處已作出覆檢孟晚舟的申請完全符合入境處的政策，而每次申請新護照時的理由都可以接受。



國務委員兼外交部長王毅回應事件時重申，時刻關心每一位在海外中國同胞的安危冷暖，對於任何肆意侵害中國公民正當權益的霸淩行徑，中方絕不會坐視不管，將全力維護中國公民的合法權利，還世間一份公道和正義。



