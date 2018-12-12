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近兩成僱主增聘人手　明年加薪料3.8%

2018-12-12 列印
　　跨國人力資源公司ManpowerGroup發表明年第一季就業展望調查。預計香港僱主招聘意欲正面，創下過去七年最高。而近兩成僱主預計會增加人手，預計明年加薪幅度平均為百分之三點八。

　　ManpowerGroup訪問六百五十二名本地僱主，報告顯示，來季淨就業展望指數為正值百分之十八，較去年同期上升百分之二，為過去七年以來最高，顯示僱主招聘意欲正面。在六個行業中，服務業錄得最積極的招聘意欲，就業展望指數是正值百分之二十五，較去年同期升百分之三。而採礦及建築業的招聘意欲亦很正面，就業展望指數正值百分之二十二。

　　該機構指，港珠澳大橋、高鐵開通吸引內地旅客跨境消費，帶動酒店業、運輸業、零售及服務業，人手需求增加。

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