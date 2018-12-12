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司機是退役華籍英兵

2018-12-12 列印
　　據熟悉肇事姓吳司機人士稱，吳在英國皇家陸軍運輸隊第二十九營出身的上級兵，並任駕駛教官。該營士兵負責運送軍隊日常物資，更要特別考取大型軍車駛過越野山路執照，非常嚴格，故每位司機駕駛態度良好，安全性要求高。今次不排除不小心，未做好斜路停車措施，亦未拉緊手掣，或機械故障出事。

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