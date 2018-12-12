iPhone 8及iPhone X內地禁售 ﻿iPhone被裁﻿﻿定侵高通專利﻿

蘋果和高通兩間科技公司開戰，由雙方對於每部iPhone售價收取百分之四專利授權費引爆。高通前日宣佈，福州中級人民法院授予高通針對蘋果中國子公司提出之禁令，要求立即停止針對高通兩項專利未經授權的產品的侵權行為，包括iPhone 8及iPhone X於內地亦被禁售。



有外媒報道指，高通興訟，目標是為讓已逐漸減少對高通依賴的蘋果，重返談判桌。今次福州中級人民法院授予高通針對蘋果四家中國子公司提出兩個訴中臨時禁令，要求立即停止針對高通兩項專利、包括在內地進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為，受影響相關產品為iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。該項裁決不包括蘋果九月份推出的最新iPhone型號。蘋果表示擬上訴，上訴期間各款iPhone將可繼續銷售。



消息人士稱，今次訴訟案上周已發裁定書，且裁定屬專利禁制令範疇，只有一審，蘋果不可上訴，禁制令適用於全國。



蘋果形容高通此舉「是一家遭全球監管單位調查不法行為公司，在情急之下的作法」，又強調當前銷售的iPhone都預裝iOS 12，此系統並未涉及案中提到的兩項專利技術。



高通執行副總裁暨法務長Don Rosenberg則在聲明中說：「我們的智慧財產持續為蘋果帶來助益，但蘋果拒絕付費。」



福州中級人民法院認為，蘋果侵犯高通關於在觸控式熒幕技術上調整照片大小和管理應用程式兩項軟件專利。涉及侵權的兩項專利，被國家智慧財產權局認定為有效。



