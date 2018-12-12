  • 2018年12月12日 星期三
  • 15º
  • 67%
熱門： 2019米芝蓮校巴北角車禍孟晚舟新鈔

日報新聞 > 港聞

美股中段升93點

2018-12-12 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指報二四五一六點，升九十三點；納指則報七○七四點，升五十四點。滙控美國預託證券價格見六十三點五四港元，升零點一九港元；騰訊則見三百一十三點七一港元，升二點五一港元。

紐約期金報每盎司一千二百四十九點七美元，升零點三美元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd