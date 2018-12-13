聞訊喜極而泣 特朗普稱或介入 華為太子女獲准保釋

加拿大溫哥華法院在當地時間周二，批准華為副董事長孟晚舟以一千萬加元保釋，但須接受一系列監視規定，並交出所有護照及旅行證件。法官宣佈裁決時，旁聽席上發出歡呼聲及掌聲。孟晚舟聞訊後不禁喜極而泣，與律師擁抱。美國總統特朗普首度開腔，表示不排除會介入此案。



加拿大溫哥華法院繼續處理孟晚舟的保釋聆訊，孟晚舟的代表律師馬丁提出增加五名擔保人，並抵押一千萬加元的現金及房產。法院於當地時間周二下午作出判決，宣判批准孟晚舟的保釋申請，她必須明年二月六日再出庭，以定出下次聆訊日期。



法官接納孟晚舟僅持有兩本有效護照的說法；至於指控指孟晚舟在去年三月起未有再踏足美國，是企圖避開當地司法審訊，法官認為只是猜測，未有實質證據證明。另外，法官指，美國方面尚未對孟晚舟正式提出引渡要求，也沒有提供任何證據細節，若美國於孟被捕六十天內放棄提出正式請求，孟晚舟將獲得釋放。



經過三日聆訊後，加拿大法院法官批准孟晚舟保釋外出，她必須交出護照、不得申請新護照、留在溫哥華的住所、戴上電子腳鐐，及接受保安公司二十四小時監視。



微信帖文：以華為為傲



孟晚舟獲保釋後，當地時間周二晚上八時許步出法院，乘車離開，期間未回應記者問題。孟晚舟其後透過微信朋友圈發文報平安，指身處溫哥華，並表示以華為為傲，以祖國為傲。



特朗普接受訪問時表示，如果有利於達成可能是史上最大宗的貿易協議，以及任何有利國家安全的事，總之有必要的話肯定會介入。他又表示孟晚舟案情複雜，白宮幕僚正與司法部及中國官員商討，但仍未致電給他。



北京外交部事後重申，孟晚舟被拘押從一開始已經是錯誤舉動，中方已向美國及加拿大明確表明立場，應該立即糾正錯誤，釋放孟晚舟。發言人陸慷回應特朗普或介入孟晚舟案，以助達成中美貿易協議的言論，指任何人士如願意積極努力推動事情朝着正確的方向解決，當然是值得歡迎。



華為發表官方聲明，強調華為遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規，期待美國和加拿大政府能及時、公正結束此事。



另外，孟晚舟案舉報者身份曝光，據內地傳媒披露，諮詢公司Exiger受美國司法部委託，監督滙豐銀行時，該公司亞太區副總裁兼業務發展主管Dean Ward即使在滙豐與美國五年暫緩起訴協議結束後，仍持續監察華為，並發現與伊朗的可疑交易，故通知美國司法部。



舉報者身份曝光



北京當局證實，加拿大前外交官、國際危機組織東北亞高級顧問康明凱涉嫌危害中國國家安全，遭北京市國安局依法審查。中國外交部指，康明凱任職的「國際危機組織」在中國並沒有備案，其人員在中國從事活動的話便涉嫌違法。