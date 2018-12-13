今最低13°C 周末氣溫漸回升

東北季候風正為廣東帶來寒冷的天氣，過完一個又濕又凍的周日，前日天氣放晴，還有一大片一大片「魚鱗雲」（高積雲），美景在社交網洗版。



放晴一日，昨日氣溫又下跌，本港昨晨大部份地區氣溫明顯下降攝氏三至四度，新界北部普遍跌穿十二度，達「寒冷」水平，大帽山更跌至五點七度。天文台預計今日市區氣溫將介乎十三至十八度，不過早上氣溫仍然寒冷，新界北氣溫約十二度左右，隨後氣溫逐步回升。



天文台表示，市區昨晨錄得最低氣溫十四度，是入冬以來的最低紀錄。受東北季候風影響，明日華南地區天氣繼續寒冷，市區氣溫最低約十三度，新界地區如上水最低十度，最高十六度，打鼓嶺今日凌晨將跌至九度，早上回升至十二度左右，最高氣溫十七度。離島氣溫維持十一至十七度，日間部份時間天色明朗及乾燥，吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。



天文台預料季候風會在本周後期將稍為緩和，廣東沿岸地區氣溫逐漸回升，周末及下周初大致天晴，下周初氣溫約十六度至二十三度。另一股季候風補充會在下周初為華南帶來普遍晴朗及乾燥天氣，日夜溫差較大。



至於周六及周日則大致天晴，日間乾燥，氣溫逐漸回升，最高二十三度，最低十七度。下周一天氣晴朗，相對濕度最低百分之四十五，氣溫則介乎十六至二十二度。不過享受完一日好天氣之後，下周三起連續三日多雲有雨，氣溫徘徊十七度至二十三度。天氣反覆，各位記得加衣，小心身體喇！