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IMF預測港明年增長2.9% 穩健政策助抵禦內外衝擊

2018-12-13 列印
　　國際貨幣基金組織IMF發表對香港經濟報告，預期本港今年和明年經濟增長為百分之三點八和百分之二點九。早前訪港的組織代表團認為，香港多年來一直奉行審慎的宏觀經濟政策及穩健的金融規管及監管，為香港提供了強大的緩衝空間，有助抵禦內部及外來的可能衝擊，並重申對聯匯制度的支持，認為是最適合香港的匯率制度。

　　財政司司長陳茂波歡迎基金組織再次肯定香港的前景，以及強大的緩衝空間和健全的政策框架，並表示，雖然港府具備能力應對未來的挑戰，政府會繼續保持警惕，監控風險，並致力推動經濟發展，為香港經濟增添活力。陳茂波歡迎代表團認同近年港府採取的措施，包括把握粵港澳大灣區發展及創新科技領域的迅速發展帶來的機遇。

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